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Den Haag volgens The New York Times dé perfecte plek voor een 'coolcation'

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Gisteren, 20:51

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Den Haag wordt deze week door de The New York Times in het zonnetje gezet. Volgens de Amerikaanse krant is de Hofstad namelijk de perfecte plek voor een 'coolcation'. Zuid-Europeanen kunnen hier afkoelen aan het strand of op het terras. Ook excursiebedrijf Elswhere Tours The Hague merkt dat steeds meer Italianen en Spanjaarden voor de verkoeling naar Den Haag komen.

"Als je dat twintig jaar geleden had gevraagd dan waren het er half niet zoveel", vertelt Jacqueline Verweij, gids bij Elswhere Tours, aan Hart van Nederland. Ze snapt wel waarom er steeds meer toeristen naar Den Haag komen: "Het is hier in het noorden koeler dan in het zuiden. In Spanje en Italië is het nu heel heet. We hebben hier ook prachtige stranden. Sinds de afgelopen jaren is het hier wel warmer maar 28 graden is anders dan de 40 graden in Zuid-Spanje."

In de video bovenaan zie je hoe de toeristen Den Haag ervaren én een trotse burgemeester.

Door Redactie Hart van Nederland

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