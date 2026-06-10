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Grote fatbikecontrole: 'Opgevoerd rijden is toch leuker'

Opvoeding

Vandaag, 20:17

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In Barendrecht is woensdag grootschalig gecontroleerd op fatbikes. De tweewieler zorgt voor veel frustratie bij andere weggebruikers en houdt de gemoederen de laatste jaren flink bezig. Daarom is de campagne 'Fatbike Reality Checklist' gestart om ouders te helpen met het herkennen van risico's en overtredingen bij de fatbike van hun kind.

Een opgevoerde fatbike is eerder regel dan uitzondering, merkt de politie ook woensdag weer. Om dit terug te dringen, wil het kabinet niet alleen de kinderen, maar ook de ouders aanspreken.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren met een fatbike de verkeersregels wel kennen, maar door groepsdruk, zelfoverschatting of juist uit weerstand tegen negatieve reacties roekeloos gaan rijden. Daarom kan ingrijpen van ouders ongelukken, hoge boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen.

"Heb je er een thuis staan, dan zou ik als ouder eerst de remmen checken", legt politieagent Edwin van Graaf uit. "Naast dat je natuurlijk ook moet controleren of de fatbike niet te hard gaat en die gashendel erop zit."

Opgevoerd tot 85 km/u

Niet iedereen had zin in de controle. Een 16-jarige jongen besloot op zijn brommer op de vlucht te gaan voor een motoragent maar kwam hard ten val. Zijn brommer bleek ook nog eens opgevoerd tot 85 kilometer per uur. "Het opvoeren maakt het toch leuker, maar dit is ook wel echt het gevaar er van. Het hoort er wel een beetje bij, ik wist dat het wel een keer ging gebeuren.

Door Redactie Hart van Nederland

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