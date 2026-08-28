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Schoolreisje niet meer vanzelfsprekend: aantal hulpvragen schiet omhoog

Opvoeding

Vandaag, 07:44

Een dagje naar een pretpark, museum of met de klas een bezoekje brengen aan de Tweede Kamer is steeds minder vanzelfsprekend. Bij bijna drie op de tien kinderen hebben ouders moeite om de vrijwillige bijdrage voor zulke uitjes te betalen. Scholen komen daardoor financieel in de knel en moeten uitstapjes soms aanpassen of helemaal schrappen.

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Daar schrijft het AD over na aanleiding van onderzoek van het Jeugdeducatiefonds en ABN Amro Foundation onder leerkrachten van groep 5 op 436 scholen. Ook de jaarcijfers van het fonds laten zien dat scholen vaker hulp nodig hebben. Afgelopen schooljaar kwamen 4441 aanvragen voor excursies binnen, samen goed voor ongeveer 5,7 miljoen euro. Een jaar eerder waren dat 2939 aanvragen voor in totaal 3,6 miljoen euro.

Mariëlle Arnoldus van het Jeugdeducatiefonds spreekt in de krant van een "enorme toename". Die lijkt komend schooljaar door te zetten. Alleen vorige week, de eerste schoolweek in regio Noord, ontving het fonds al vijftig aanvragen voor uitstapjes. Daarmee was 81.503 euro gemoeid.

Uitje wordt speeltuin om de hoek

Sinds een wetswijziging in 2021 mogen scholen kinderen niet meer uitsluiten van activiteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Voorheen bleven deze leerlingen bijvoorbeeld op school voor een andere activiteit. Nu moeten scholen ervoor zorgen dat iedereen mee kan, ook als niet alle ouders betalen.

Dat zorgt op sommige scholen voor lastige keuzes. Uitjes worden geschrapt of goedkoper gemaakt. "Ze organiseren een dag op school in plaats van een kamp of gaan naar de speeltuin om de hoek. Tegelijkertijd zijn er ook scholen waar ouders dit nog wel kunnen betalen en waar grote bedragen binnenkomen voor uitjes."

Door Redactie Hart van Nederland

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