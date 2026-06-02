'Schoolreisjes onder druk: minder ouderbijdrages door armoede'

Vandaag, 07:35

Basisscholen hebben steeds meer moeite om genoeg geld te vinden voor het organiseren van schoolreisjes. Dit schrijft NU.nl. Vooral op scholen waar veel armoede voorkomt, leveren ouders steeds minder financiële bijdragen aan dit soort activiteiten.

Scholen waar minimaal de helft van de leerlingen in armoede leeft, kunnen aankloppen bij het Jeugdeducatiefonds voor financiële hulp. Dit schooljaar zijn er tot nu toe 3300 aanvragen voor hulp bij schoolreisjes ingediend. Vorig jaar rond deze tijd waren dit er nog maar 2200.

Gestegen uitgaves

De uitgaven van het fonds zijn daardoor flink gestegen en bedragen dit schooljaar tot nu toe 4,7 miljoen euro, 1,8 miljoen meer dan een jaar geleden in dezelfde periode. Het gaat hierbij om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkampen. Per aanvraag gaat het om gemiddeld 1400 euro.

