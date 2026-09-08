Bijna 4 op de 10 scholieren halen het basisniveau lezen niet

Nederlandse scholieren worden steeds slechter in lezen. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de 15-jarigen het basisniveau voor lezen niet haalt. Daarmee scoort Nederland inmiddels onder het Europese gemiddelde.

Dat blijkt uit het driejaarlijkse PISA-onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarvoor ruim 760.000 scholieren wereldwijd werden getest. In Nederland deden meer dan 6600 leerlingen mee.

Eerder werd de oproep al gedaan om meer voor te lezen. Bekijk hier de video:

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Waarom jongeren steeds slechter lezen

Jongeren lezen minder vaak boeken en langere teksten, waardoor hun concentratie en leesvaardigheid afnemen, zeggen de onderzoekers. Ook het lerarentekort en verschillen tussen scholen spelen volgens hen een rol. Dat heeft serieuze gevolgen. Leerlingen die moeite hebben met lezen, functioneren vaak minder goed op school en lopen een groter risico om laaggeletterd het onderwijs te verlaten.

Volgens leesorganisaties moet leesplezier weer centraal komen te staan. Zij willen meer boeken op school, vaker voorlezen en meer mogelijkheden voor jongeren om zelf boeken uit te kiezen. Staatssecretaris Judith Tielen noemt het verbeteren van de leesvaardigheid een lange weg, maar wil de negatieve trend wel doorbreken. "Over drie jaar wil ik betere resultaten zien op lezen", laat ze weten.

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Bij het onderzoek zijn ook wiskunde en natuurwetenschappen getest. Nederlandse scholieren presteerden daar de afgelopen jaren vrijwel gelijk. De grootste zorgen liggen nu vooral bij het lezen.