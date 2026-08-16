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De scholen beginnen, en dus ook de bijlessen die steeds vaker gegeven worden

Beleid

Vandaag, 10:19

Het aantal bedrijven dat kinderen bijles geeft is in tien jaar tijd verdubbeld, dat meldt De Telegraaf. De krant baseert zich op cijfers van de Kamer van Koophandel.

Terwijl er begin 2016 nog 2555 bijlesbedrijven waren, was dat getal begin 2026 naar wel 5190 gestegen en op 1 juli zelfs naar 5248. De meeste bijlessen worden gegeven door bedrijven In Zuid-Holland en Noord-Holland.

Het nieuwe schooljaar begint morgen voor scholen uit het noorden van Nederland. En dus begint voor veel kinderen het bijspijkeren ook weer. Door het lerarentekort, lesuitval op scholen en de prestatiedruk op kinderen geven ouders steeds vaker geld uit aan extra lessen.

Het CBS meldde eerder al dat ouders met leerlingen op basisscholen, middelbare scholen en in het mbo steeds meer geld uitgeven aan bijles, huiswerkbegeleiding, eindtoets- en examentrainingen. Tussen 2012 en 2022 steeg dat bedrag van 151 miljoen naar 472 miljoen euro.

Meer geld naar onderwijs

Bij EenVandaag trekt politica Ilana Rooderkerk, Tweede Kamerlid van D66, aan de bel. Het is volgens haar een signaal dat er 'echt iets misgaat in het onderwijs'. "Er komen nu te veel kinderen van de basisschool die niet goed kunnen lezen en rekenen, en dat zet door op de middelbare school."

Ze wil dat het kabinet extra geld uittrekt voor beter onderwijs. Het is namelijk ook niet eerlijk, zo zie je in onderstaande video.

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Door Redactie Hart van Nederland

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