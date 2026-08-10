Papa zit vast, maar zijn stem is thuis: voorleesproject helpt duizenden kinderen

Een verhaaltje voor het slapengaan is voor veel kinderen heel gewoon. Maar wat als je vader in de gevangenis zit? In zeker vijftien gevangenissen kunnen gedetineerde vaders tóch een boekje voorlezen aan hun kind. De opname wordt daarna naar huis gestuurd.

Het voorleesproject begon twintig jaar geleden als klein initiatief en heeft inmiddels duizenden kinderen bereikt. Het doel is om de band tussen vader en kind tijdens de detentie te behouden en detentieschade bij kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Voorleesfilmpjes helpen contact met vader te behouden

Ook Shyline ziet wat het met haar 2,5-jarige zoontje doet. Zijn vader zit vast en nam twee voorleesverhalen voor hem op. "Hij reageert super leuk op hem. En gaat hij vragen stellen", vertelt ze.

Voor Shyline is het belangrijk dat haar zoontje zijn vader blijft zien, ondanks de moeilijke situatie. "Je moet er een draai aan geven en leren mee omgaan", vertelt ze. De voorleesfilmpjes helpen daarbij. Haar zoontje herkent zijn vader meteen en reageert op wat hij in het filmpje zegt, ook al kan zijn vader hem op dat moment niet horen.

Naast het voorlezen zijn er ook andere manieren waarop gevangenissen proberen het contact tussen vaders en hun kinderen te behouden. Zo zijn er vader-en-kinddagen. Shyline vertelt dat haar zoontje daar tijd met zijn vader kan doorbrengen. Na zo'n dag krijgt hij een foto mee. "Daar loopt hij helemaal trots mee naar buiten."

Veel reacties van andere moeders

Shyline deelde op TikTok hoe haar zoontje naar een voorleesfilmpje van zijn vader kijkt. Ze kreeg veel reacties en privéberichten van vrouwen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Volgens Shyline blijkt daaruit dat er behoefte is om ervaringen uit te wisselen. Voor haar is het belangrijk dat haar zoon contact met zijn vader houdt tot hij weer vrijkomt.