Ouders krijgen dringende oproep: elke dag kwartier voor taal

Staatssecretaris Judith Tielen doet een landelijke oproep in het AD aan ouders en grootouders: maak elke dag tijd voor taal, al is het maar een kwartiertje. Nederlandse kinderen lezen en schrijven steeds minder goed. Het is voor het eerst dat ouders en verzorgers hier landelijk toe worden opgeroepen.

Tot 2012 behoorden Nederlandse basisschoolleerlingen nog tot de beste lezers van Europa. Inmiddels loopt Nederland achter. Volgens Tielen ligt er daarom niet alleen een taak op school, maar kunnen ouders thuis ook helpen.

Leesplezier stimuleren

Volgens leerkracht en kinderboekenliefhebber Marloes Seijger lezen lang niet alle kinderen thuis nog regelmatig. "Als het schooljaar begint, vraag ik altijd aan de ouders wie er nog voorleest. Lang niet iedereen zegt dat te doen, terwijl het juist zo belangrijk is", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Vooral kinderen die lezen moeilijk vinden, hebben volgens haar baat bij extra aandacht thuis. Ook leerkrachten kunnen het leesplezier stimuleren.

Maar hoe zorg je ervoor dat een kind meer gaat lezen? Seijger vertelt er meer over in de video bovenaan.