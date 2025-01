Vaders lezen nog te weinig voor aan hun kinderen, Mohammad doet het al jaren

Woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen met een campagne die ouders aanspoort om voor te lezen aan hun kinderen. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan vaders, omdat uit onderzoek van Stichting Lezen blijkt dat vaders minder vaak voorlezen dan moeders.

Meer dan de helft van de moeders leest dagelijks voor, terwijl slechts 27 procent van de vaders dat doet, blijkt uit dat onderzoek. Ook duren de voorleessessies van moeders vaak langer en besteden zij meer aandacht aan de leesopvoeding. Geen herkenbare situatie voor voorleesvader Mohammad Faizi Nazir. Hij las woensdag voor op de islamitische basisschool Isra in Rotterdam. Mohammad is geen gewone voorlezer, hij maakt er een echte show van, is te zien in bovenstaande video.

Gesprekken met kinderen zijn heel belangrijk, vindt ook Daniëlle. In haar serie Wegwijsjes gaat ze elke week met kinderen in gesprek en dat levert bijzondere gesprekken op:

4:01 Daniëlle geeft kinderen een kans om openhartig te zijn over maatschappelijke thema's

Vaders hebben vaak een kleinere rol in de leesopvoeding, terwijl voorlezen zoveel voordelen heeft voor de ontwikkeling van kinderen, zegt Tamar van Gelder, directeur van Stichting Lezen. De stichting hoopt dat meer vaders zich gaan inzetten voor het voorlezen, zodat ook zij een belangrijke bijdrage leveren aan de taalontwikkeling en het leesplezier van hun kinderen.

De Nationale Voorleesdagen duren tot en met 3 februari.