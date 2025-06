Nieuwe wet: scholen moeten vanaf nu ernstig pestgedrag melden

Scholen moeten ernstig pestgedrag melden bij de inspectie. Dat staat in de Wet vrij en veilig onderwijs die staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs) heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Specifiek gaat het om "veiligheidsincidenten waarbij ernstige sociale, psychische of fysieke schade" ontstaat.

Susan maakt een fototentoonstelling over de impact van pesten, is te zien in bovenstaande video.

De toelichting van de wet noemt als voorbeeld "fysiek geweld of grove pesterijen met zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg". Ook vuurwapenbezit valt onder de meldplicht. Minder heftige incidenten zoals geweld, seksuele intimidatie of stelselmatige discriminatie hoeven scholen niet te melden, maar moeten ze wel bijhouden.

"Gepest worden of je op een andere manier onveilig voelen op school laat diepe sporen na", zegt VVD-staatssecretaris Paul in een verklaring. "Daarom moeten we er alles aan doen om dit te voorkomen en anders snel op te lossen."

ANP