Darren werd gepest, en ontvangt nu als jongste persoon ooit Rotterdamse Reus

Darren is vroeger gepest en daarom wilde hij iets doen voor anderen die het lichamelijk zwaar hebben. Door het organiseren van keeperstrainingen, dj-events en het inzamelen van lege flessen en blikjes heeft hij ruim 15.000 euro opgehaald. Dinsdag kreeg hij een speciale onderscheiding om hem te bedanken voor zijn inzet. Dat kwam als een behoorlijke verrassing. "Ik dacht dat de prijs niet voor mij was", vertelt Darren aan Hart van Nederland.

Het begon allemaal in 2020 toen Darren Lovelock meedeed aan een keeperscursus waarbij het inschrijfgeld naar Stichting Football Makes It Happen ging. Niet veel later werd hij kinderambassadeur en dinsdag mocht hij als jongste persoon ooit de Rotterdamse Reus in ontvangst nemen. Daar is hij enorm trots op.

Darren reed vorig jaar, samen met zijn moeder en zus, mee met duizenden motoren om een statement te maken tegen pesten. Hart van Nederland was daar toen bij, is te zien in bovenstaande video.

Al 5 jaar lang is Darren kinderambassadeur van Stichting Football Makes It Happen. De stichting zet zich in voor ernstig zieke kinderen en/of kinderen met een beperking. Ondanks dat de stichting toen nog geen kinderambassadeur had, heeft Darren zich hier toch voor aangemeld.

Rotterdamse Reus

De Rotterdamse Reus is een jaarlijkse onderscheiding voor kinderen en jongeren tot en met 27 jaar die een voorbeeld zijn voor anderen en zich op eigen initiatief belangeloos inzet voor inwoners van Rotterdam.