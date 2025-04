School overspoeld met haatberichten na dood gepeste Nina (14)

Het Delta vmbo in Helmond heeft afgelopen dagen tientallen dreigende en haatdragende berichten ontvangen na het overlijden van de leerling Nina. Op 1 april stapte de 14-jarige scholiere uit het leven vanwege pestgedrag. Sindsdien krijgt de school veel mails en social mediaberichten binnen die zij als bedreigend ervaren.

Dat bevestigt een woordvoerder van de school aan Hart van Nederland. "Het zijn niet zozeer persoonlijke bedreigingen, maar het is vooral verontwaardiging. Het gaat om berichten en beschuldigingen als 'Je voldoet niet als school' en 'Je had dit moeten voorkomen'. Als je dat allemaal leest, komt dat wel dreigend over voor de school."

Meldingen van pesten en fysiek geweld op basisscholen en middelbare scholen nemen toe, blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Bekijk het persoonlijke verhaal van Mirelle in de video hierboven.

Grote verslagenheid

Het zorgt voor veel emoties op de school. "De klap en de verslagenheid is al groot, ook op school." De woordvoerder geeft dat de school bekend was met de situatie van Nina. "Er is goed contact geweest. Wat we als school wisten, is opgepakt. Meer kregen wij als school niet boven tafel. We hebben er alles aan gedaan. Helaas zijn we met de harde realiteit geconfronteerd."

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

De school heeft een brief opgesteld en naar de ouders van de leerlingen gestuurd, waarin ook de situatie van Nina wordt benoemd. "We leggen uit dat we al heel veel doen om kinderen die gepest worden te ondersteunen. Helaas komt pesten voor op iedere school. Het moet niet gebeuren, maar het gebeurt toch. We werken juist goed met elkaar samen om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Elke melding van pesten wordt door ons opgepakt. Dat deden we al, dat doen we nog steeds, dat blijven we doen."

Contact met politie

Volgens de woordvoerder komen de berichten voor het overgrote deel uit de Poolse gemeenschap. Nina had een Poolse achtergrond. "In die gemeenschap is de verontwaardiging groot."

Daarnaast gaat het verhaal ook op social media rond. De school hoopt dat dit snel stopt. Het bestuur van de school staat nauw in contact met de politie.

Stille tocht

Het overlijden van Nina zorgt voor veel verdriet en verslagenheid in Helmond. Burgemeester Sjoerd Potters laat in een reactie aan Hart van Nederland weten mee te leven met de nabestaanden. "Het tragische overlijden van Nina op 1 april heeft veel Helmonders in het hart geraakt. Veel mensen kenden Nina; ze was actief in diverse verenigingen en maakte deel uit van de hechte Poolse gemeenschap in Helmond. Het is onvoorstelbaar verdrietig dat een 14-jarig meisje geen andere uitweg meer ziet. Als burgemeester begrijp ik dat dit verlies veel gevoelens oproept. Van rouw, verdriet, verontwaardiging tot boosheid."

Zondag wordt er een stille tocht georganiseerd ter nagedachtenis van Nina. "De gemeente staat in nauw contact met de initiatiefnemers van de stille tocht van zondagmiddag en ondersteunt hen bij de praktische voorbereidingen daarvan", aldus Potters.