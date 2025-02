Kinderen langer en harder gepest: 'Gaat door na schooltijd en online'

Fysiek geweld en pesten op scholen neemt steeds meer toe. Dit blijkt uit het rapport 'Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs in het onderwijs 2023-2024' van de Onderwijsinspectie. Het aantal ontvangen meldingen steeg van 2152 naar 2317. Het gaat vooral om basis- en middelbare scholen.

De 14-jarige Maud kreeg helaas ook te maken met pesten en werd zelfs mishandeld door leeftijdsgenootjes. In bovenstaande video doet ze haar verhaal.

Ook ziet de Onderwijsinspectie meer aanhoudend pestgedrag. "Nu krijgen we meldingen dat iets al twee jaar aan de gang is, waardoor het meer escaleert. Dan zie je dat het ook na schooltijd en op sociale media doorgaat. Soms kan het leiden tot mishandelingen. En daarbij kunnen mensen ook met wapens dreigen, vooral met messen. Soms moeten scholen de politie inschakelen”, zegt Jeanette Wolleswinkel van de Onderwijsinspectie in de Telegraaf.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Deskundigen wijzen er in de krant op dat sociale media een belangrijke rol spelen bij het pesten. "Voor kinderen is het makkelijker om online iets lelijks te zeggen dan live. En er zijn helaas veel negatieve rolmodellen - influencers - die geweld als stoer doen voorkomen", zegt Janine de Ridder, oprichter en creatief directeur van stichting Kikid, tegen de krant.

Seksueel geweld

Het aantal meldingen van seksueel geweld is gedaald, meldt de inspectie. Dit is iets minder dan het jaar ervoor. Wel is er een zorgwekkende stijging te zien van gevallen waarbij de beschuldigde een werknemer van de school is, zoals een leraar of conciërge. In het afgelopen schooljaar was dit het geval in meer dan de helft van de dossiers.

Het is niet bekend wat de reden is voor de toename van het aantal meldingen.