Week Tegen Pesten weer van start, maar heeft dat eigenlijk wel zin?

De Week Tegen Pesten is maandag van start gegaan. Een week waarin gezorgd wordt voor bewustwording over het thema. Dit jaar staat de slogan 'Denk ff na!' centraal, gericht op roddelen en online pesten. Er doen 1296 scholen in Nederland mee. Maar heeft zo'n week eigenlijk wel zin?

De week is maandag afgetrapt op het Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond. Staatssecretaris van Funderend Onderwijs en Emancipatie, Mariëlle Paul, was daarbij aanwezig. "We gaan naar deze school, omdat deze vooruitlopend is op het gebied van pesten. Ze hebben daar bijvoorbeeld een veiligheidscoördinator en sfeerkeepers", vertelt haar woordvoerder aan Hart van Nederland. Sinds twee jaar zijn de sfeerkeepers betrokken bij de school en werkt de school samen met onder andere de politie en de gemeente. Nu twee jaar later ziet de school dat het pesten daadwerkelijk minder is geworden.

De gevolgen van pesten zijn soms desastreus voor de slachtoffers. Zo ook bij Coco:

1:46 Landelijke dag tegen pesten: 'Coco stortte in door stelselmatig pesten'

Justin Bomisa is een van die sfeerkeepers. "Ik zorg voor de verbinding tussen school en leerling, zodat iedereen van elkaar op de hoogte is en zich begrepen voelt. Ik dien als een vertrouwenspersoon voor de jongeren. Bij mij voelen ze zich op hun gemak, wat ervoor zorgt dat ze het gevoel hebben dat ze me alles kunnen vertellen en dat we samen naar een oplossing kunnen zoeken", vertelt hij.

Niet alleen binnen de muren van een school wordt gepest, maar ook daarbuiten. Bomisa werkt ook voor de gemeente en is daardoor vaak ook na school op straat te vinden om aan die band met de jongeren te werken.

Eerste weken

Dat de Week Tegen Pesten in september valt, is niet zonder reden, legt de woordvoerder van de staatssecretaris uit. "In de eerste weken van een nieuw schooljaar wordt bepaald wie er wel en niet bij horen, dus: of en wie er gepest gaat worden."

"Het is belangrijk dat er in de eerste week van school een norm wordt ingesteld door de docent", zo vertelt Dominique Warmerdam, oprichtster van Psychologie in het Onderwijs. 'Iedereen hoort erbij' moet die norm zijn. Wanneer zich dan later in het jaar iets voordoet wat niet is afgesproken, dan moet de docent die afspraak benoemen. Op de vraag of de week tegen pesten zin heeft, antwoordt de oprichtster van Psychologie in het Onderwijs twijfelend.

Meetbaar

De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School en Veiligheid, die zich vooral richt op de begeleiding van die docenten. Sanna de Boer, communicatieadviseur van de stichting, vertelt: "Het is belangrijk dat kinderen een band met elkaar opbouwen, dat werkt namelijk effectief tegen pesten." Hoe effectief zo'n week nu is durft de Boer ook niet te zeggen. "Dat is niet iets wat wij meten, dat doet de overheid om de twee jaar via de Veiligheidsmonitor. Wij willen alleen bewustwording creëren."

"Deze week is er veel aandacht voor het pesten en dat is sowieso goed, maar als school moet je hier het hele jaar op inzetten", vertelt Geert Thoolen, veiligheidscoördinator van de school in Roermond. "Ik snap wel waarom zo'n week er is, zodat de focus er even echt op ligt. Maar dat moet dan vervolgens wel doorgetrokken worden. Je merkt dat leerlingen er tijdens zo'n week meer mee bezig zijn, maar of er dan direct minder gepest wordt, weet ik niet."

Omlaag halen

Warmerdam zegt hierover: "Ik denk niet dat je pesten per se zou moeten willen meten, ik denk ook niet dat je het kán meten." De oorzaak aanpakken is volgens haar belangrijker: "Docenten moeten ervoor zorgen dat leerlingen elkaar beter leren kennen en dat iedereen een connectie met elkaar opbouwt. Pesten wordt gedaan door mensen die zich zelf onveilig voelen. Daardoor krijgen ze het gevoel dat ze andere omlaag moeten halen. Als je dus zorgt voor een situatie waarbij iedereen zich veilig en gelijk voelt, heeft niemand de drang om te pesten, of is die in ieder geval kleiner."

Ze concludeert: " Ik denk dat de Week Tegen Pesten zeker goed is, omdat er ook online veel gepest wordt. Daar ontbreekt dan ook het stukje begeleiding van ouders of docenten. Jongeren laten nadenken over 'Hoe zou jij je voelen?' is daarom belangrijk. Op die manier dwing je ze om empathie te voelen. Uiteindelijk moet de 'pester' juist het buitenbeentje zijn. Dan houdt het vanzelf op."

Veiligheidscoördinator Thoolen voegt toe: "Bij pesten moet je nooit zeggen 'zo erg is het niet', want dat is het wél. Je moet het altijd serieus nemen. Het gebeurt ook gewoon op onze school. Het belangrijkste is gewoon dat we helpen bij de opvoeding van de jongeren. Dan hoop ik dat er uiteindelijk een wederzijds respect ontstaat."