Anneke verloor dochter Fleur (15) door pesten: 'School vertelde ons niets'

Anneke Bloemen verloor twaalf jaar geleden haar 15-jarige dochter Fleur, die uit het leven stapte na jarenlang te zijn gepest. Het verdriet om haar dochter blijft altijd. Maar als Anneke het nieuws volgt over de 14-jarige Nina uit Helmond, die twee weken geleden na pesterijen uit het leven stapte, komt alles weer keihard binnen. "Je vergeet je kind nooit, maar zo'n verhaal brengt je weer terug naar dat moment." Ze besloot haar verdriet om te zetten in actie en begon een stichting om bewustwording te blijven creëren.

Fleur uit Staphorst werd jarenlang gepest op de basisschool. "Ze was zo’n lief meisje, maar het pesten heeft haar echt kapotgemaakt. Wat voor de één een grapje lijkt, kan bij een ander keihard binnenkomen." Op de middelbare school leek het beter te gaan, tot één incident alles weer losmaakte. Kort daarna stapte Fleur uit het leven.

'Niets doorgehad'

"Ik heb mijzelf zo vaak afgevraagd: heb ik iets gemist? Er gebeurde blijkbaar van alles op school, maar dat werd ons niet verteld. Dat neem ik de school wel kwalijk. Ik heb niets doorgehad en dat vind ik heel erg." Als de school wel wat had verteld, weet Anneke niet of ze Fleur daarmee hadden kunnen redden. "Maar de school heeft ons wel de kans ontnomen om haar te helpen. Dat vind ik heel erg."

Probleem zit dieper

Inmiddels geeft Anneke via haar stichting voorlichting op scholen. “Ik zie dat kinderen echt bewuster worden als ik mijn verhaal vertel. Toch is er nog veel werk te doen.” Volgens Anneke zit het probleem vaak dieper. “Pesters zijn niet altijd die 'gemene' kinderen in de klas. Vaak hebben ze zelf ook pijn, of zien niet wat ze aanrichten. Maar de impact is groot. Fleur is daarvan het bewijs.”

Anneke roept iedereen op tot meer openheid, op school én thuis. “Blijf praten. Niet alleen met kinderen die gepest worden, maar ook met degenen die pesten. Want een klein gebaar kan het verschil maken.”