Webshops beboet voor misleidende reclame voor supplementen

Webshops beboet voor misleidende reclame voor supplementen

Gisteren, 13:01

De beheerders van ongeveer 25 webshops hebben een boete gekregen omdat ze misleidende claims maakten om collageensupplementen aan te prijzen. Dat is verboden omdat het gebruik van collageensupplementen "geen enkel wetenschappelijk bewezen effect" heeft, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Onder de beboete verkopers is de winkelketen Kruidvat. Die omschreef collageen als "een soort lijm, die zorgt voor stevigheid en elasticiteit". Ook claimde de tekst dat het lichaam na het vijftigste levensjaar vrijwel geen collageen meer aanmaakt, en "hierdoor worden rimpels zichtbaar en verliezen gewrichten hun soepelheid". De NVWA noemt dit "een gezondheidsclaim die verboden is omdat de claim over het verkochte product niet wetenschappelijk is bewezen".

Het moederbedrijf van Kruidvat, AS Watson, stelt dat het ging om "een blogtekst die per abuis online is gezet". Die is na een melding van de NVWA weggehaald en vervangen door een andere versie.

De hoogte van de boetes is niet bekend.

ANP

