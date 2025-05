Populaire sportpoeders niet onschuldig: zó veel cafeïne dat het schadelijk kan zijn

Mensen die poeders of pillen nemen voordat ze gaan sporten, kunnen zo veel schadelijke stoffen binnenkrijgen dat dit gevaarlijk voor hun gezondheid kan worden. In sommige supplementen zaten zelfs verboden stoffen. De verkopers hebben een boete gekregen, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In bovenstaande video vertelt Friso (15), ook wel de "fitste tiener van Nederland", hoe hij omgaat met eiwitshakes en sportpoeders.

De toezichthouder onderzocht 27 supplementen. In drie daarvan zaten de verboden stoffen yohimbine en rauwolscine.

Te veel cafeïne

In alle supplementen zat cafeïne. Volgens Europese regels is het veilig om maximaal 200 milligram cafeïne per keer binnen te krijgen, en maximaal 400 milligram per dag. Bij negen supplementen komen gebruikers boven die dagelijkse limiet uit, nog zonder koffie en energiedrankjes. "Inname van grote hoeveelheden cafeïne kan leiden tot klachten als hoofdpijn, hoge bloeddruk, rusteloosheid en hartkloppingen", aldus de NVWA.

De dienst raadt mensen aan om goed na te denken over supplementen die ze innemen voor het sporten.

