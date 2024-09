Producten met proteïne zijn booming: Friso (15) weet er alles van

Eiwitrijke shakes, snacks en toetjes zijn tegenwoordig overal te vinden en hebben dankzij de huidige sporthype een flinke vlucht genomen. Vooral op sociale media, zoals TikTok en Instagram, worden jongeren beïnvloed door ‘fitfluencers’ die hen aanmoedigen om meer eiwitten te eten voor een strak en gespierd lichaam. Dit zorgt ervoor dat steeds meer jongeren naar sportpoeders en eiwitrepen grijpen. Maar hoe gezond en nodig is deze eiwittenhype eigenlijk?

Friso van Saase (15) uit Santpoort-Noord, ook wel de "fitste tiener van Nederland" genoemd, is ook niet vies van een proteïnedrankje. Hoe hij de shakes en recept gebruikt in zijn idee, vertelt hij in bovenstaande video.

Volgens marketingdeskundige Paul Moers is er een behoefte aan eiwitrijk eten en wordt daar slim op ingespeeld door winkels. "Je ziet het overal terug." Voor supermarkten is het dan ook een goed product in de schappen te leggen, zegt hij. "Het zijn producten waar extra winst op gemaakt kan worden. Denk maar aan de melk, die kost alleen maar geld door de koeling in de supermarkt", legt hij uit.

Onnodig

Volgens het Voedingscentrum is het eten of drinken van poeders en repen eigenlijk niet per se nodig om fit te zijn of worden. Een eiwitshake is niet noodzakelijk als je sport, maar kan afhankelijk van je doelen een praktische manier zijn om snel en gemakkelijk extra eiwit binnen te krijgen, aldus het centrum.

Maar als je gezond en gevarieerd eet, krijg je genoeg eiwitten binnen. Ook fanatieke krachtsporters krijgen met een combinatie van wat extra kwark of yoghurt, een beker melk, wat kipfilet, vis of tofu, en een extra portie noten of bonen voldoende eiwit binnen.

Aankomen

En als je niet sport, kun je eigenlijk beter de poeders en repen links laten liggen. Als je namelijk meer eiwit binnenkrijgt dan je nodig hebt, wordt dit niet als brandstof gebruikt, maar opgeslagen in de vorm van vet. Meer eiwitten eten of drinken dan je nodig hebt, heeft dus geen zin.