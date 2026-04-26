Zet je wasmachine maar aan: vandaag krijg je geld toe op stroom

Huishoudens kunnen zondag profiteren van een opvallende situatie: de stroomprijs zakt diep onder nul. Vooral zondagmiddag, tussen 12.00 uur en 15.00 uur, is er zoveel zon- en windenergie dat stroom extreem goedkoop wordt. Mensen met een dynamisch energiecontract kunnen daar flink voordeel uit halen, schrijft De Telegraaf.

Met zo'n contract betaal je de energieprijzen op de groothandelsmarkten, waarbij de stroomtarieven elk uur veranderen. Voor hen betekent deze negatieve prijs zelfs dat ze geld kunnen verdienen aan het verbruik. Het loont dus om apparaten juist dan aan te zetten. Denk aan de vaatwasser, droger of het opladen van een elektrische auto.

Wie een vast energiecontract heeft, merkt de voordelen pas later. "Voor de vaste energiecontracten geldt dat de kans op negatieve prijzen wordt ingeprijsd", zegt energiedeskundige Martien Visser tegen De Telegraaf. Daardoor ontstaat een lager vast tarief.

Hoe kan dit?

De lage prijzen ontstaan doordat er meer stroom wordt opgewekt dan er wordt gebruikt. Vooral op zonnige middagen en rustige weekenden is de vraag laag. Producenten van wind- en zonne-energie moeten dan soms betalen om hun stroom kwijt te kunnen.

Experts adviseren om juist op die momenten zoveel mogelijk stroom te verbruiken of op te slaan. Bijvoorbeeld door apparaten aan te zetten of je elektrische auto op te laden als de zon volop schijnt.

Boer William uit Beemte Broekland zit gevangen in zijn eigen stroomnet. Hij kocht een half miljoen zonnepanelen voor zijn bedrijf en woning, maar nu zit hij al tijden opgescheept met negatieve stroomprijzen: