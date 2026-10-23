Na 38 jaar sluiten de pompen: dit tankstation verkoopt brandstof voor 1 euro

Na 38 jaar komt er een einde aan tankstation De Croon in het Gelderse Voorst. Zaterdag 24 oktober sluiten de pompen aan de Rijksstraatweg definitief. Het familiebedrijf neemt afscheid met verschillende acties, waaronder een opvallende aanbieding: automobilisten kunnen het laatste uur tanken voor slechts 1 euro per liter.

Het tankstation werd 38 jaar geleden overgenomen door Jan de Croon sr. Later verhuisde het familiebedrijf naar de huidige locatie aan de Rijksstraatweg 182A. Eind dit jaar neemt Bunte Vastgoed het terrein over voor de ontwikkeling van Poort van Voorst 2.0, waar onder meer nieuwe woningen moeten komen.

"Het is bijzonder om na 38 jaar afscheid te nemen van Voorst. We hebben hier altijd met ontzettend veel plezier gezeten. Maar ondernemen is ook vooruitkijken", vertelt Jan de Croon jr op Facebook. "We zijn volop in gesprek met de gemeente Voorst over de realisatie van het nieuwe tankstation en plan bij De Kar."

Tanken voor 1 euro per liter

Om het afscheid te vieren, pakt het tankstation zaterdag flink uit. Van 16.00 tot 17.00 uur kunnen automobilisten benzine en diesel tanken voor slechts 1 euro per liter. Per tankbeurt geldt een maximum van 100 liter en het vullen van jerrycans is niet toegestaan.

Ook de rest van de dag zijn er acties. Zo gelden er speciale prijzen voor brandstof en LPG en kunnen klanten bij minimaal 20 liter tanken gratis hun auto wassen. Voor kinderen zijn er gratis ijsjes en een ballenbak. Daarnaast kunnen bezoekers bij het Rad van Fortuin gratis tankbeurten winnen.

Om precies 17.00 uur gaan de pompen definitief op slot. Medewerkers bepalen wie in de wachtrij nog als laatste mag tanken.

Aan de tafel van Nieuws van de Dag werd de benzineoorlog eerder al besproken: