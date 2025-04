Met deze vijf tips ben jij binnen no time van je spullen af op de vrijmarkt

Na een flinke opruimsessie op zolder, de schuur of in je kasten is het zaterdag weer zover: de vrijmarkt op Koningsdag. Je kunt spullen die je zelf niet meer gebruikt verkopen aan bezoekers van de markt. Maar hoe verkoop je snel je spullen voor een goede prijs?

Benvenido van Schaik is meermaals Nederlands en Europees kampioen standwerken geworden. Hij geeft zijn beste tips om met Koningsdag zoveel mogelijk spullen te kunnen verkopen op het kleedje.

Het wordt een heerlijke dag om je bij je kleedje te zitten of om rond te struinen. Meteoroloog Jordi Huirne vertelt je er in bovenstaande video meer over.

1. Locatie, locatie, locatie

"Het is belangrijk om een plek te kiezen waar je goed zichtbaar bent.", zegt Van Schaik. Kies dus een plek waar veel mensen langskomen. "Leg je spullen niet op een tafel, maar op de grond en gebruik het liefste een wit kleed. Daar komt alles het beste op uit en geeft het beste overzicht.

2. Leg niets alles direct op de kleedje

"Zorg dat je je spullen verdeeld. Leg steeds iets nieuws neer. In de ochtend lopen meestal de verkenners rond die wat kijken en her en der snuffelen. De echte kopers kopen in de middag. Je moet het dan steeds iets spannender maken. Leg je kleedje niet propvol, dan is er geen overzicht meer", zegt Benvenido.

Ook is het handig om sommige spullen apart te leggen. "Stel dat je in onderhandeling bent over iets, en iemand wil afdingen, dan zou je in plaats van korting zo'n artikel als 'cadeau' doen. Dan hou je het volle bedrag zelf en ruimt het ook weer een beetje op. Mocht het niet zo storm lopen zou je aan het einde van de dag zo'n tweede artikel voor een euro erbij kunnen geven."

3. Anticiperen op wat de mensen willen

Daarnaast is het ook heel belangrijk dat je contact moet maken met voorbijgangers. "Ga niet zitten maar blijf lekker staan. Als de mensen niet komen moet je ze roepen. De aandacht op je vestigen. Begin een praatje over iets en ga actief achter je kraam staan."

4. Afdelingen maken

"Om het overzichtelijk te houden kun je afdelingen maken op je kleed. Leg bijvoorbeeld spullen voor kinderen tot en met tien jaar aan de ene kant neer of voor op de kleed en boeken aan de andere kant."

5. Laat je telefoon links liggen

Ook is het belangrijk dat je benaderbaar blijft voor de potentiële kopers. "Morgen gaat het niet over wat er op je telefoon staat, maar wat er op je kleed ligt. Laat je telefoon buiten bereik."