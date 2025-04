Zomerweer op komst: volgende week temperaturen tot 25 graden

Nadat het afgelopen week eindelijk tot de broodnodige regen is gekomen, staan we nu weer aan het begin van een droge periode met veel zon en hoge temperaturen. De zonnebril en zonnebrandcrème moeten in de aanslag worden gehouden, en zelfs de korte broek kan weer aan. Woensdag en donderdag kan het volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne ruim 25 graden worden.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

We hebben dit voorjaar al veel mooie lentedagen gehad, maar afgelopen week sloeg het weer even om. Woensdag en donderdag viel er, met uitzondering van het uiterste westen en het noordwesten, regionaal veel regen. Zo viel er woensdag in het Achterhoekse Zieuwent 30 millimeter, en gisteren in het Noord-Limburgse Venlo 29 millimeter.

Vanaf vrijdag keert het lenteweer snel terug. De zon breekt in de middag overal door en de komende dagen hebben we te maken met een krachtig hogedrukgebied. De wind waait uit het oosten, en daardoor wordt het een lange periode van zonnig en droog lenteweer met steeds hogere temperaturen.

Mooi Koningsdagweekend

Nadat vrijdagmiddag de meeste wolken verdwijnen, gaan we een overwegend heldere Koningsnacht in. Het is droog, maar het wordt wel koud, met temperaturen tussen 1 graad in Groningen, 4 graden in Utrecht en 6 graden in Zeeland. Aan de grond kan het in het binnenland op veel plaatsen licht vriezen. Een dikke oranjejas is dus zeker geen overbodige luxe als je op de vrijmarkt zit. Wie niet beweegt, koelt extra snel af, dus zelfs een sjaal en handschoenen kunnen goed van pas komen.

Koningsdag begint fris, maar het warmt snel op naar 18 of 19 graden. In het zuiden kan het zelfs 20 graden worden, net als in de grote binnensteden. Alleen op de Wadden en aan de stranden blijft het wat frisser. Een zomerse oranje-outfit kan dus prima in de middag. Vergeet je zonnebril en zonnebrandcrème niet: met een UV-index van 5 kun je binnen een half uur gemakkelijk verbranden. Het wordt overigens niet strakblauw; van tijd tot tijd trekt een stapelwolk voor de zon. In de avond wordt het nog even helemaal zonnig.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Nog warmer

Ook zondag kan worden genoten van prachtig lenteweer, met volop zon en weinig bewolking. De nacht verloopt wat minder fris dan die van zaterdag, en overdag wordt het iets warmer met maxima rond de 20 graden. Aan zee is het opnieuw wat koeler door de zeewind.

De oostenwind blijft nog wel een tijdje doorwaaien en voert steeds warmere lucht aan. Van noord naar zuid wordt het maandag 20 tot 22 graden en dinsdag 21 tot 24 graden. Ook aan zee kan het ruim 20 graden worden, maar dagelijks is er kans op zeewind. Als die opsteekt, kan het binnen tien minuten afkoelen tot zo’n 16 graden.

Eerste officiële zomerse dag?

In het binnenland is het al zomers warm geweest, met op 12 april 25,3 graden in Westdorpe. In De Bilt is het echter nog niet 25,0 graden of warmer geworden. Mogelijk gebeurt dit woensdag wel, en dan spreken we van de eerste officiële zomerse dag van het jaar. Terwijl het woensdag gemiddeld zo’n 25 graden wordt, zou het donderdag zelfs nog wat warmer kunnen worden. Maar dan stijgt wel de kans op een regen- of onweersbui.

Is er nog een neerslagtekort?

Op sommige plekken in Overijssel, Gelderland en Limburg is deze maand al 80 millimeter gevallen, en dat is twee keer zoveel als normaal in april. Het enorme neerslagtekort dat we sinds begin maart hadden, is regionaal verdwenen. Op de meeste plekken is echter ongeveer de normale hoeveelheid gevallen, en in het westen en noordwesten is het zelfs veel te droog. Zo is in de Kop van Noord-Holland en langs de hele westkust tot aan Zeeland slechts 5 tot 15 millimeter gevallen. In deze gebieden is sprake van een groot neerslagtekort van ruim 50 millimeter. De komende dagen zal dit tekort snel verder oplopen.