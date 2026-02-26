Let op bij kopen wasmachine of tv: dure verzekering vaak onnodig

Wie een wasmachine, televisie of laptop koopt, krijgt in de winkel vaak een productverzekering aangeboden. Dat lijkt veilig, maar volgens de Consumentenbond is zo’n extra verzekering regelmatig overbodig omdat veel schade als is gedekt via de inboedelverzekering of onder de wettelijke garantie valt.

De bond onderzocht verzekeringen van Coolblue, MediaMarkt, EP, Electro World en Expert. Wat je aan premie kwijt bent, hangt af van wat het product kost. Voor een wasmachine van 600 euro betalen klanten bij sommige winkels 90 euro voor een basispakket. Wie uitgebreider verzekerd wil zijn, is soms 359 euro kwijt. Andere aanbieders zitten daar met bedragen tot 270 euro tussenin.

Wat veel mensen niet weten, is dat schade door brand of lekkage meestal al onder de eigen inboedelverzekering valt. Heb je een uitgebreide dekking, dan kun je ook bij onverwachte ongelukjes in huis vaak gewoon bij je eigen verzekeraar aankloppen. Die verzekering geldt voor je hele inboedel, niet voor één apparaat.

Recht op gratis reparatie

Een premiumverzekering vergoedt ook slijtage of motorschade. Toch hebben consumenten bij normaal gebruik recht op gratis reparatie of vervanging binnen de verwachte levensduur van een apparaat.

Ook bij defecten door normaal gebruik staan consumenten vaak sterker dan gedacht. Gaat een apparaat binnen de verwachte levensduur kapot, dan moet de verkoper zorgen voor reparatie of vervanging.

Sandra Molenaar van de Consumentenbond zegt: "We zien in de polisvoorwaarden van productverzekeringen meerdere dingen staan die ook onder de wettelijke garantie vallen. Zoals schade door fabrieksfouten. Dat is misleidend."