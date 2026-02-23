Consumentenbond waarschuwt voor koptelefoons, meer bedrijven halen ze uit de schappen

Na Bol en Mediamarkt halen maandag nog meer winkels hun koptelefoons uit het assortiment. Dat schrijft het AD maandagmiddag. Aanleiding is een nieuw Europees onderzoek waaruit blijkt dat er schadelijke stoffen in de producten kunnen zitten. De Consumentenbond waarschuwt gebruikers en raadt langdurig huidcontact af.

"Houd hem bijvoorbeeld niet om je nek als je hem niet gebruikt. En heel simpel: doe het draadje van de koptelefoons niet in je mond", aldus een woordvoerder van de Consumentenbond.

Serieus nemen

Winkelketens als HEMA, Coolblue en webwinkel Alternate sluiten zich aan bij de andere bedrijven en nemen het zekere voor het onzekere. HEMA haalt de Nijntje-koptelefoon uit de schappen. Bij Coolblue gaat het om de Razer- en HyperX-varianten. Alternate stopt met de verkoop van de Razer Kraken V3. De bedrijven nemen de mogelijke gezondheidsrisico's naar eigen zeggen serieus.

In totaal zijn 81 populaire modellen onderzocht die in Europa worden verkocht. Daaronder ook bekende merken als Apple, JBL, Bose en Samsung. In meerdere headsets zijn bisfenolen aangetroffen, waaronder bisfenol A (BPA). Volgens eerdere onderzoeken van het Europees Milieuagentschap en het RIVM kan die stof het immuunsysteem verzwakken. Ook onvruchtbaarheid en allergische huidreacties worden genoemd als mogelijke gevolgen. Vooral bij langdurig dragen of bij zweten kunnen stoffen via de oorkussens in de huid trekken.

Vraagtekens

Een aantal fabrikanten, onder wie Bose en Sennheiser, plaatst in een reactie bij het AD vraagtekens bij het onderzoek. Volgens hen wijken de gehanteerde drempelwaarden af van de wettelijk toegestane normen.