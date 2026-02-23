Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Consumentenbond waarschuwt voor koptelefoons, meer bedrijven halen ze uit de schappen

Consumentenbond waarschuwt voor koptelefoons, meer bedrijven halen ze uit de schappen

Terugroepactie

Vandaag, 17:13 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Na Bol en Mediamarkt halen maandag nog meer winkels hun koptelefoons uit het assortiment. Dat schrijft het AD maandagmiddag. Aanleiding is een nieuw Europees onderzoek waaruit blijkt dat er schadelijke stoffen in de producten kunnen zitten. De Consumentenbond waarschuwt gebruikers en raadt langdurig huidcontact af.

"Houd hem bijvoorbeeld niet om je nek als je hem niet gebruikt. En heel simpel: doe het draadje van de koptelefoons niet in je mond", aldus een woordvoerder van de Consumentenbond.

Serieus nemen

Winkelketens als HEMA, Coolblue en webwinkel Alternate sluiten zich aan bij de andere bedrijven en nemen het zekere voor het onzekere. HEMA haalt de Nijntje-koptelefoon uit de schappen. Bij Coolblue gaat het om de Razer- en HyperX-varianten. Alternate stopt met de verkoop van de Razer Kraken V3. De bedrijven nemen de mogelijke gezondheidsrisico's naar eigen zeggen serieus.

In totaal zijn 81 populaire modellen onderzocht die in Europa worden verkocht. Daaronder ook bekende merken als Apple, JBL, Bose en Samsung. In meerdere headsets zijn bisfenolen aangetroffen, waaronder bisfenol A (BPA). Volgens eerdere onderzoeken van het Europees Milieuagentschap en het RIVM kan die stof het immuunsysteem verzwakken. Ook onvruchtbaarheid en allergische huidreacties worden genoemd als mogelijke gevolgen. Vooral bij langdurig dragen of bij zweten kunnen stoffen via de oorkussens in de huid trekken.

Vraagtekens

Een aantal fabrikanten, onder wie Bose en Sennheiser, plaatst in een reactie bij het AD vraagtekens bij het onderzoek. Volgens hen wijken de gehanteerde drempelwaarden af van de wettelijk toegestane normen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.