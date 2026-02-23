'Webwinkels halen populaire headsets uit verkoop om schadelijke stoffen'

Wie net een nieuwe headset wilde kopen, kan misgrijpen. Verschillende populaire modellen zijn per direct uit de verkoop gehaald bij grote webwinkels. Dat schrijft het AD na vragen over een nieuw Europees onderzoek naar schadelijke stoffen in koptelefoons.

In totaal zijn 81 populaire modellen onderzocht die in Europa worden verkocht. Daarbij zaten ook bekende merken als Apple, JBL, Bose en Samsung. In meerdere headsets zijn bisfenolen aangetroffen, waaronder bisfenol A (BPA). Volgens eerdere onderzoeken van het Europees Milieuagentschap en het RIVM kan die stof het immuunsysteem verzwakken. Ook worden onvruchtbaarheid en allergische huidreacties genoemd als mogelijke gevolgen. Vooral bij lang dragen of zweten kunnen stoffen via oorkussens in de huid trekken.

Opvallend is dat juist duurdere gamingmodellen volgens de onderzoekers slecht scoren, zoals e Razer Kraken V3 en de HyperX Cloud III Gaming Headset. Bol.com heeft deze producten en andere koptelefoons die “op alle onderzochte onderdelen onvoldoende scoorden” uit voorzorg offline gehaald en zegt “continu bezig” te zijn met de veiligheid van de artikelen op het platform.

Paw Patrol

MediaMarkt verwijderde een Paw Patrol-koptelefoon die via een externe verkoper werd aangeboden. Het bedrijf reageert tegen het AD: "We nemen dit serieus, zullen de zaak onderzoeken en contact opnemen met de verkoper. Uit voorzorg verwijderen we dit aanbod van de marketplace van MediaMarkt."

Andere modellen, zoals de SteelSeries Arctis Nova 5 en Logitech G733, worden nog nader onderzocht.