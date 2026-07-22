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Consumentenbond eist compensatie van Thuisbezorgd om verborgen kosten

Consumentenbond eist compensatie van Thuisbezorgd om verborgen kosten

Kopen en besparen

Gisteren, 22:42

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De Consumentenbond beschuldigt Thuisbezorgd van het rekenen van verborgen kosten en het adverteren met nepkortingen. Volgens de belangenorganisatie worden klanten tijdens het bestelproces geconfronteerd met extra kosten die vooraf niet zichtbaar zijn. De Consumentenbond eist dat Thuisbezorgd daarmee stopt en gedupeerde klanten compenseert.

De Consumentenbond onderzocht vanaf februari 2026 het bestelproces en de prijzen op de website en in de app van Thuisbezorgd. Daaruit blijkt volgens de organisatie dat verplichte kosten, zoals servicekosten, toeslagen voor tasjes, plastic verpakkingen en soms zelfs saus, pas tijdens of aan het einde van een bestelling worden getoond. Daardoor vallen bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder uit.

Ook bij aanbiedingen zou het misgaan. Volgens de Consumentenbond moeten doorgestreepte prijzen de laagste prijs zijn die in de dertig dagen voorafgaand aan de aanbieding is gerekend. Toch trof de organisatie voorbeelden aan waarbij een product juist duurder werd. Zo kostten Indiase hapjes eerst 3,75 euro, waarna ze als aanbieding werden gepresenteerd van 7,50 euro voor 6 euro.

Nepkortingen

"We zijn al sinds maart 2026 in gesprek met Thuisbezorgd over de prijzen. Maar het platform confronteert klanten nog steeds met verborgen kosten en nepkortingen", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. Volgens haar heeft Thuisbezorgd ruim 6 miljoen gebruikers in Nederland en moet het bedrijf alle gedupeerde klanten compenseren.

De Consumentenbond onderzocht ook concurrent Uber Eats. Daar werden eveneens verborgen kosten aangetroffen. Volgens de organisatie heeft Uber Eats de bijkomende kosten in juni aangepast na overleg. Nepkortingen werden bij dat platform niet gevonden. De gesprekken over verdere verbeteringen en een compensatie voor klanten lopen nog.

Door Redactie Hart van Nederland

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