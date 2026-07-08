Met deze tips maak je het inbrekers lastiger tijdens je vakantie

Veel mensen vertrouwen tijdens hun vakantie op een slimme deurbel of beveiligingscamera. Vereniging Eigen Huis waarschuwde eerder dat die apparaten alleen geen inbraak voorkomen. Daarom zetten we de belangrijkste tips van Vereniging Eigen Huis en het Politiekeurmerk Veilig Wonen op een rij.

Volgens Vereniging Eigen Huis en het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een woning die er verlaten uitziet aantrekkelijker voor inbrekers. L aat daarom lampen op wisselende tijden branden, zorg dat de brievenbus regelmatig wordt geleegd en vraag buren een oogje in het zeil te houden. Het kan ook helpen als zij af en toe hun auto op jouw oprit zetten of de gordijnen open en dicht doen.

Pak je auto of caravan liever niet in het volle zicht van de straat in. Zo is minder duidelijk dat je op het punt staat om langere tijd weg te gaan.

Dit kun je altijd doen om de kans op een inbraak te verkleinen Sluit altijd alle ramen en deuren af en draai deuren op slot, ook als je maar even weggaat. Leg waardevolle spullen uit het zicht en laat sleutels niet aan de binnenkant van het slot zitten. Verstop ook geen reservesleutel onder een deurmat of bloempot en hang geen adreslabel aan je sleutelbos. Zorg dat deuren en ramen goed zichtbaar blijven en niet worden afgeschermd door hoge struiken of schuttingen. Registreer daarnaast de serienummers van waardevolle spullen en maak foto's van je bezittingen, bijvoorbeeld met de Stop Heling-app. Plak nooit een briefje op de deur waarop staat dat je weg bent. Zie je een verdachte situatie in de buurt? Bel dan altijd 112.

Volle vuilniszakken

Laat ook geen volle vuilniszakken achter bij je huis en zet fietsen en brommers altijd op slot, ook als ze binnen staan. Reis je met het vliegtuig? Zet dan geen huisadres op je kofferlabel.

Deel vakantiefoto's pas achteraf

Vertel alleen een kleine groep familie of vrienden dat je op vakantie bent. Plaats ook geen berichten of foto's op sociale media zolang je nog weg bent. Door vakantiefoto's pas na thuiskomst te delen, maak je het inbrekers minder makkelijk om te zien dat je woning langere tijd leegstaat.

Ook de Consumentenbond heeft een aantal adviezen om de kans op een inbraak tijdens je vakantie te verkleinen. Zo kan het helpen om een huisoppas te regelen als je weg bent. Bij een langere vakantie kun je de post ook tijdelijk laten doorsturen naar een ander adres. Kranten- en maaltijdboxabonnementen kun je het beste tijdelijk stopzetten.

De consumentenorganisatie adviseert ook om wat kopjes op het aanrecht of de keukentafel te laten staan. Dat kan ervoor zorgen dat het lijkt alsof er gewoon iemand thuis is.