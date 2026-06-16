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Inpakken maar: handbagage mag weer gratis mee aan boord door nieuwe regels

Reizen

Vandaag, 14:24

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Goed nieuws voor mensen die graag met weinig bagage reizen, of juist net wat extra mee willen nemen: vanaf eind 2027 mag je handbagage weer gratis mee aan boord nemen. Je rolkoffertje of rugzak wordt dan weer standaard inbegrepen bij elk vliegticket. Dat komt door een aanpassing van de Europese passagiersregels, meldt de Consumentenbond. Tot nu toe moesten reizigers daar bij sommige luchtvaartmaatschappijen extra voor betalen.

Je rolkoffertje of rugzak is vanaf eind 2027 weer standaard inbegrepen bij elk vliegticket. Nu moet je voor handbagage soms een tientje of meer betalen. Dat is dan verleden tijd. Wil je straks geen rolkoffertje meenemen aan boord? Dan mag een luchtvaartmaatschappij je met de nieuwe regels zelfs korting geven.

In de video hierboven leggen we volgens de huidige regels uit wanneer je je geld terugkrijgt als je vlucht geannuleerd wordt en wanneer niet.

Compensatie

Ook andere regels worden aangepast. Zo wordt je terugvlucht niet automatisch geannuleerd als je je heenvlucht niet neemt, mag het uitprinten van je instapkaart op de luchthaven geen geld meer kosten en moet een foutje in de naam van een passagier gratis worden rechtgezet. Compensatie moet ook binnen 30 dagen worden uitbetaald.

Een aantal zaken blijft wel hetzelfde, zoals de rechten bij annuleringen en lange vertragingen. Na drie uur vertraging of een annulering heeft een passagier recht op 250 tot 600 euro compensatie. Dit geldt alleen als de verstoring niet door overmacht is veroorzaakt.

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Er volgt nog wel een stemronde van het Europees Parlement in juli voordat de wetgeving eind 2027 ingaat.

Door Jamie van Velzen

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