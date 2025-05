'Blokker maakt comeback, tientallen nieuwe winkels'

Een vertrouwde winkelnaam komt terug in het straatbeeld: Blokker maakt een voorzichtige comeback. Na het faillissement van eind vorig jaar, wordt er nu hard gewerkt aan een herstart, aldus RTL Z. Achter de schermen zijn plannen in volle gang om zo'n 30 tot 40 nieuwe Blokkerwinkels te openen in Nederland.

Bekijk in de video hoe in Weesp op emotionele wijze afscheid werd genomen van de Blokker.

De merkrechten van Blokker werden eind 2024 overgenomen door zakenman Roland Palmer, een familielid van de oorspronkelijke oprichters. Sindsdien was het stil, maar inmiddels zijn op meerdere plekken voorbereidingen in volle gang. Er wordt gewerkt aan heropeningen in onder andere Breskens, Pijnacker en Steenwijk. In sommige gevallen keren de winkels zelfs terug in hun oude pand.

Blokker mikt op herkenbare locaties

De focus ligt op locaties waar de Blokker-winkels voorheen al goed draaiden. Panden zijn inmiddels vastgelegd en worden op dit moment ingericht. De verwachting is dat de eerste winkels vanaf mei of juni de deuren openen.

Naast de nieuwe eigen filialen zijn er nog zo’n veertig Blokker-winkels actief die worden gerund door franchisenemers. Die vielen buiten het faillissement. Door het toevoegen van de nieuwe winkels komt het totaal op ongeveer zeventig.

Terug in vertrouwde vorm

Het is nog niet duidelijk of Blokker op termijn doorgroeit naar een groter netwerk. Kenners stellen dat minimaal honderd winkels nodig zijn om echt rendabel te kunnen draaien, met voldoende schaalvoordeel bij inkoop en marketing. Vooralsnog geeft de nieuwe eigenaar geen interviews en communiceert het bedrijf niet over concrete plannen of openingen.