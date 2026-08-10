OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Problemen bij webshops na datalek: klanten wachten weken langer op pakket

Kopen en besparen

Vandaag, 10:28

Klanten van meerdere grote bedrijven merken de gevolgen van het beveiligingsincident bij logistiek bedrijf CEVA Logistics. Bij de Bijenkorf zijn de levertijden opgelopen tot bijna een maand, bij Ace & Tate zijn er problemen met bestellingen en retouren en bij bol kunnen bestellingen vertraging oplopen of zelfs worden geannuleerd.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. Dat meldt de warenhuisketen op zijn website. Ook loopt de verwerking van retouren en terugbetalingen vertraging op.

De Bijenkorf zei afgelopen woensdag geraakt te zijn door het datalek bij CEVA. Ook andere bedrijven, waaronder webwinkel bol, brillenketen Ace & Tate en Ajax, kregen ermee te maken.

Ook problemen bij bol en Ace & Tate

Bij Ace & Tate heeft het incident gevolgen voor bestellingen, retouren en terugbetalingen. Monturen kunnen bij de brillenketen op dit moment alleen online worden besteld om ze vervolgens in de winkel op te halen. Lenzen zijn nog wel beschikbaar voor standaardlevering, schrijft het bedrijf op zijn website.

Bij bol had het incident impact op twee systemen die worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen vanuit een van de distributiecentra. "Het assortiment van bol en van verkooppartners dat zich op de getroffen locatie bevindt, is tijdelijk offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of kunnen vertraging oplopen. Onze overige logistieke locaties zijn operationeel", meldde het bedrijf vorige week al.

Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten bij de bedrijven. De Bijenkorf heeft niet direct gereageerd op vragen. CEVA wil geen informatie geven over het datalek.

Door ANP

Lees ook

Ook Ace & Tate, Ajax en ING getroffen door datalek
Ook Ace & Tate, Ajax en ING getroffen door datalek
Klant bij webwinkel Bol? Dit betekent het datalek voor jou
Klant bij webwinkel Bol? Dit betekent het datalek voor jou
'Gehackte data klanten Bol en Bijenkorf te koop op dark web'
'Gehackte data klanten Bol en Bijenkorf te koop op dark web'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.