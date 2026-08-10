Problemen bij webshops na datalek: klanten wachten weken langer op pakket

Klanten van meerdere grote bedrijven merken de gevolgen van het beveiligingsincident bij logistiek bedrijf CEVA Logistics. Bij de Bijenkorf zijn de levertijden opgelopen tot bijna een maand, bij Ace & Tate zijn er problemen met bestellingen en retouren en bij bol kunnen bestellingen vertraging oplopen of zelfs worden geannuleerd.

Wie nu iets bestelt op de webshop van de Bijenkorf, krijgt het product pas op zijn vroegst op 3 september thuisbezorgd. Dat meldt de warenhuisketen op zijn website. Ook loopt de verwerking van retouren en terugbetalingen vertraging op.

De Bijenkorf zei afgelopen woensdag geraakt te zijn door het datalek bij CEVA. Ook andere bedrijven, waaronder webwinkel bol, brillenketen Ace & Tate en Ajax, kregen ermee te maken.

Ook problemen bij bol en Ace & Tate

Bij Ace & Tate heeft het incident gevolgen voor bestellingen, retouren en terugbetalingen. Monturen kunnen bij de brillenketen op dit moment alleen online worden besteld om ze vervolgens in de winkel op te halen. Lenzen zijn nog wel beschikbaar voor standaardlevering, schrijft het bedrijf op zijn website.

Bij bol had het incident impact op twee systemen die worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen vanuit een van de distributiecentra. "Het assortiment van bol en van verkooppartners dat zich op de getroffen locatie bevindt, is tijdelijk offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of kunnen vertraging oplopen. Onze overige logistieke locaties zijn operationeel", meldde het bedrijf vorige week al.

Door het lek hebben onbevoegden mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten bij de bedrijven. De Bijenkorf heeft niet direct gereageerd op vragen. CEVA wil geen informatie geven over het datalek.