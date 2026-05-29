'Ophefhorloges' AP X Swatch weer terug in de winkel: hier te vinden

Na de gekte rondom de AP x Swatch-horloges enkele weken geleden is er weer nieuws rond de 'ophefhorloges': magazine JFK heeft van de makers bevestigd gekregen dat de klokjes weer in de winkels liggen. Om precies te zijn op drie locaties. Welke dat zijn, lees je in dit artikel.

Halverwege mei was het chaos bij diverse locaties waar het nieuwe zakhorloge werd verkocht. Mensen die de apparaatjes op social media hadden gezien, verdrongen elkaar bij de winkels. Dat ging gepaard met grote rommel en ruzies. De politie moest ingrijpen in Amsterdam en Den Haag. In Leidschendam werden potentiële kopers uit het winkelcentrum gezet. Later werden de kleinoden uit de schappen gehaald. Sommige verkooppunten gingen zelfs enige tijd dicht.

Hoe onrustig het bij eerder bij een van de winkels was zie je in de video bovenaan dit artikel.

Hier te vinden

Inmiddels is de rust voldoende teruggekeerd en durven de horlogemakers het aan om de Royal Pop weer terug in de winkels te leggen. Dat gebeurt op drie verschillende locaties, zo onthult JFK-hoofdredacteur Jeroen Jansen. "De boetiek aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam, die in The Mall of the Netherlands in Leidschendam en de Steenweg in Utrecht. Het is nog onduidelijk hoe groot de voorraad is. Je moet dus naar de winkel gaan en je geluk beproeven."

"Wat ook niet duidelijk is", vervolgt Jansen, "is dat er acht versies zijn, maar je weet nooit welke versie er op voorraad is. Het is dus echt een gok om naar de winkel te gaan als je een voorkeur hebt."

Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, is volgens Jansen ook nog onduidelijk. "Ik heb hier niks over gehoord." Maar of dat nodig is? "Ik verwacht geen grote gekte meer. Juist omdat het nu zo geleidelijk in de verkoop is gegaan. Maar: als je nu op Marktplaats kijkt, zie je de eerste al te koop staan, met de bonnen van de winkel in Utrecht erbij. Ze vragen er drie à vier keer zoveel voor. Dat is wel opvallend."

Op online veilingplaatsen staan ze al voor torenhoge bedragen (Beeld: screenshot Marktplaats)

Ophef onnodig

Tot slot stelt Jansen dat de ophef niet nodig is. "Dit zijn geen limited editions. Het is niet bekend hoe lang ze precies in de winkel liggen, maar het is niet zo dat er maar 7000 van geproduceerd worden en dat het dan op = op is. Ze worden gewoon gemaakt. Er is nu schaarste, maar straks waarschijnlijk niet meer. Je kunt je dus afvragen of het een heel goede investering is."