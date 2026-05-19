Gewilde nieuwe Swatch-horloges uit Nederlandse winkels gehaald

De gewilde nieuwe Royal Pop-horloges, die sinds afgelopen weekend verkocht zouden worden in drie Nederlandse Swatch-winkels, zijn uit veiligheidsoverwegingen teruggestuurd naar het hoofdkantoor. Dat meldt Swatch aan het winkelpersoneel, zegt een medewerker dinsdag in de winkel in Utrecht.

Afgelopen zaterdag bleven de Swatch-winkels in Utrecht, Leidschendam en aan de Amsterdamse P.C. Hooftstraat dicht, nadat massaal veel belangstellenden op de verkoop waren afgekomen om een horloge te bemachtigen. Het gaat om goedkopere versies van horloges van Audemars Piguet, die normaal tienduizenden euro's kosten. De winkel in Utrecht is inmiddels weer open. Vanwege de veiligheid staan er beveiligers voor de deur.

Veiligheid waarborgen

Op een briefje op het raam staat dat de voorraden zijn teruggestuurd "om de veiligheid van zowel onze klanten als onze medewerkers te waarborgen".

Volgens de medewerker is nog niet bekend wanneer de horloges terugkomen. "Ze gaan pas weer verkocht worden als het op een veilige en leuke manier kan."

In de bovenstaande video zie je de gekte om de verkoop van de nieuwe horloge in Leidschendam.