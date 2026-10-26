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'A-merken opnieuw duurder in supermarkt, huismerken goedkoper'

'A-merken opnieuw duurder in supermarkt, huismerken goedkoper'

Kopen en besparen

Vandaag, 07:55

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Producten van A-merken zijn het afgelopen jaar opnieuw duurder geworden in de supermarkt, meldt de Consumentenbond. Voor budgetmerken, waaronder huismerken, hoefden consumenten juist minder geld neer te leggen.

Uit een prijspeiling van de Consumentenbond blijkt dat A-merken gemiddeld 2 procent in prijs zijn gestegen. Budgetmerken werden 6 procent goedkoper. Vergeleken met drie jaar geleden zijn A-merken 16 procent duurder geworden en budgetmerken 2 procent.

Soep en chocola duurder

De prijsstijging bij A-merken vlakt volgens de belangenbehartiger voor consumenten wel wat af, maar niet voor alle producten. Een zak Unox Chinese tomatensoep werd bijvoorbeeld 36 procent duurder en een chocoladereep Verkade extra puur 28 procent. Ook producten van onder meer Milka, Tony's Chocolonely en Wasa werden volgens de Consumentenbond flink duurder.

Sommige producten werden juist goedkoper, bijvoorbeeld dranken van Coca-Cola en Raak. Van de honderd onderzochte A-merken gingen ongeveer twee derde in prijs omhoog en 22 omlaag.

Door ANP

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