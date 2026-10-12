Niet honger, maar dit zorgt ervoor dat je sneller een impulsaankoop doet

Toch net even die reep chocolade of zak chips in je mandje doen: je hebt het niet nodig, maar toch reken je het af. Impulsaankopen doen we allemaal wel eens. Nieuw onderzoek van Breda University of Applied Sciences toont nu aan dat met honger naar de supermarkt gaan niet de hoofdreden is dat we toch iets extra's erbij pakken.

'Ga nooit met honger naar de supermarkt' is een veel gehoorde uitspraak en advies. Toch is dat niet de belangrijkste reden dat er toch wel eens iets extra's in die kar van ons terecht komt. Want wat blijkt: als je zonder boodschappenlijstje de supermarkt binnenloopt, honger of niet, ben je gevoeliger om iets extra's te kopen.

Geen duidelijk effect

Consumenten die zonder specifiek boodschappenlijstje of doel binnenliepen, deden in 69% van de gevallen een impulsaankoop. Bij mensen die hun standaard boodschappenronde deden, lag dat percentage op 24%, een bijna negenvoudig verschil, zelfs als er rekening wordt gehouden met hongergevoel.

Honger had over het hele boodschappenmandje geen duidelijk effect op impulsaankopen. Alleen bij snoep en snacks was er een verband: wie één punt hongeriger was op een schaal van 0 tot 10, had 9% meer kans op een impulsaankoop.