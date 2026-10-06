Waarom eten Nederlanders steeds minder aardappelen?

De aardappel: als friet of krieltjes eten we hem maar al te graag, maar door de jaren heen zijn we er veel minder van gaan eten. Dat ziet ook de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). En dat terwijl de pieper hartstikke voedzaam is en ook niet per se veel hoeft te kosten. Waarom belandt hij dan toch steeds minder vaak op ons bord?

"Vroeger groeiden we echt op met dat typische avg'tje: aardappel, vaak gekookt, met groenten en een stukje vlees", vertelt Janine Luten, directeur van de NAO, tegen Hart van Nederland. "Er zijn tegenwoordig wat andere alternatieven bijgekomen, het is allemaal wat exotischer." Ze doelt daarmee op de komst van bijvoorbeeld pasta, rijst en noedels.

Omslachtig

Aardappelen zijn er in overvloed, maar toch laten we ze vaker staan dan bijvoorbeeld een simpel pastaatje. Sterker nog: de verkoop is zo veranderd dat de zakken van 10 kilo van vroeger, behalve in het noorden van ons land, zijn verdwenen. Kilozakken zijn nog wel te krijgen.

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"Ik denk dat veel mensen het omslachtig vinden: je koopt zo'n hele zak, dan moet je die dingen ook nog gaan schillen. Daar heeft niet iedereen zin in." Er zijn wel kant-en-klare varianten, zoals krieltjes of aardappelpuree die je in de oven doet, maar die weten we volgens Luten toch niet helemaal te vinden.

"We willen tegenwoordig gewoon wat exotischer eten en vergeten de aardappel daardoor meer." Wie een avg'tje niet zo aantrekkelijk vindt, kan de aardappel ook verwerken in een curry, salade of zelfs risotto, geeft ze als tip.