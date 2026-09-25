Nederlandse frietbakker gaat voor tweede wereldtitel: 'Geheim is de aardappel'

Het Wereldkampioenschap frietbakken gaat bijna beginnen. In de Franse stad Arras gaan frietbakkers uit de hele wereld de strijd met elkaar aan. Oud-winnaar Siem van Bruggen gaat er alles aan doen om zijn titel te verdedigen, vertelt hij vrijdag in het radioprogramma Radio 10 Staat Op!.

Vorig jaar werd de friet van Siem uitgeroepen tot de beste van de wereld. Het geheim zit volgens hem dit jaar in de aardappel. "Dit jaar zijn ze kleiner vanwege de droogte. Maar ik heb echt fantastische aardappels uit de Flevopolder." En de frieten gaan gewoon nog ouderwets in de frituur. "Geen airfryers in dit kampioenschap."

Geheim van perfecte friet

Het recept voor de perfecte frieten deelt Siem ook. "Ik heb het zelfs op mijn website gezet. Ik houd niets geheim. Al moest je je in mei al inschrijven voor het WK en heb ik het vorige week pas online gezet", grapt hij.