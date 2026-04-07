Boeren zitten met 500 miljoen kilo aardappelen: deze actie moet helpen

Eten

Vandaag, 17:59

Nederland dreigt te blijven zitten met een gigantisch overschot van 500 miljoen kilo aardappelen. Door een recordoogst, minder export en een verzadigde markt kunnen boeren hun product nauwelijks kwijt.

Voedselcollectief No Waste Army slaat alarm en start daarom de Nationale Aardappelweek van 17 tot en met 26 april. Supermarkten, horeca en andere organisaties doen mee om mensen massaal aardappelen te laten kopen en zo verspilling te voorkomen. "Goed voedsel hoort op het bord, niet op de afvalhoop", zegt oprichter Thibaud van der Steen.

Prijzen gehalveerd

Ook aardappeltelers Diny en Ard-Jan Oomen uit Raamsdonk merken de gevolgen. Zij hebben niet meer geteeld dan in andere jaren, maar zitten nu met een enorme berg aardappelen.

Om van hun voorraad af te komen, hebben ze de prijzen in hun winkel al gehalveerd. Dat trekt extra klanten, maar het is niet genoeg. Tijdens de actiedagen op 17 en 18 april kunnen mensen hun bestellingen bij hen ophalen. Ze hopen vooral dat ze niets hoeven weg te gooien. "Het ergste zou zijn dat we ze moeten laten rotten, met pijn in ons hart."

Vanaf dinsdag kun je online aardappelen bestellen bij aardappeltelers die een overschot hebben. Die kun je in de week van de Nationale Aardappelweek ophalen. Door het hele land doen verschillende boeren mee aan de actie. Meer informatie vind je op deze site.

Door Redactie Hart van Nederland

