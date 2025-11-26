Volg Hart van Nederland
Dit is waarom er bij HEMA momenteel geen tompouce te koop is

Vandaag, 16:54

In alle HEMA-winkels liggen momenteel geen taarten en tompoucen door een technische storing bij een leverancier. Dit bevestigt een woordvoerster van de winkelketen na berichtgeving in verschillende media.

Ze meldt dat de storing inmiddels is opgelost, maar de producten liggen pas vrijdag weer in de schappen. "Het proces wordt nu opgestart, maar het duurt nog even voordat de winkels weer worden bevoorraad."

Wat als je echt zit te wachten op zo'n HEMA-taart met een foto erop? Heb je dan recht op compensatie? In onderstaande uitlegvideo werd eerder al eens uitgelegd waar je in Nederland als consument recht op hebt:

2:18

'Oprechte excuses'

Volgens het FD staan er bovenop de vitrines tekstbordjes met 'oprechte excuses' van de winkelketen. Ook zegt de winkelketen er alles aan te doen om het gebak weer zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen. Andere bakkerijproducten zoals macarons zouden wel nog beschikbaar zijn in de 570 HEMA-filialen.

Volgens de HEMA-woordvoerder is het nog onbekend waardoor de storing werd veroorzaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

