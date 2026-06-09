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Voedselverspilling daalt, toch nog jaarlijks 100 euro aan eten per persoon weggegooid

Eten

Vandaag, 08:59

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Oud brood, bedorven fruit of een pak melk over de datum. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum, meldt de NOS. Hoewel dat minder is dan in voorgaande jaren, moet de verspilling nog flink worden teruggebracht.

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In totaal wordt er jaarlijks in Nederland ongeveer 1,6 miljard kilo voedsel verspild. Brood wordt het vaakst weggegooid, gevolgd door groente, fruit, aardappelproducten en zuivel. Per persoon belandde er vorig jaar voor ongeveer 100 euro aan eten in de prullenbak.

In 2019 werd er ongeveer 30 kilo voedsel per persoon verspild. In 2025 is dit gedaald naar 25 kilo per persoon, maar volgens het Voedingscentrum moet dat zijn teruggebracht naar 18 kilo. Dat is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook gunstig voor de portemonnee van consumenten.

Tips

Om het doel te halen, moet het gedrag van Nederlanders verder veranderen, aldus het Voedingscentrum. Zo helpt het om voedsel op de juiste plek te bewaren. Ook kunnen sommige producten met een 'ten minste houdbaar tot'-datum na die datum nog gewoon worden gegeten. Verder is het slim om je voorraad goed te controleren voordat je boodschappen doet, een weekmenu te maken en eten in te vriezen.

Door Redactie Hart van Nederland

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