Meeste Nederlanders durven niet te vragen om een doggybag, 'is te gênant'

Het is donderdag de Dag van de Doggybag. Hoewel het restje uit het restaurant steeds meer ingeburgerd raakt in Nederland, blijkt dat de meerderheid er niet om vraagt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Hoe komt dat?

Milieuorganisatie Natuur & Milieu riep jaren geleden 9 oktober uit tot Dag van de Doggybag. Zo hopen ze voedselverspilling tegen te gaan. Uit hun cijfers blijkt dat restaurants steeds vaker aanbieden om restjes mee te nemen naar huis.

De drempel om zelf om een bakje te vragen blijft echter nog steeds hoog. Slechts een derde van de Nederlanders (34 procent) vraagt wel eens om een doggybag. Veel mensen (57 procent) vinden het een beetje of heel gênant om er in een restaurant naar te vragen. En dat terwijl bijna de helft van de vrouwen en een kwart van de mannen aangeeft wel eens eten te laten staan.

Goede daad

Volgens etiquettedeskundige Reinildis van Ditzhuyzen is die schaamte niet nodig. Volgens haar zijn er geen etiquetteregels rondom de doggybag, maar in zulke situaties houdt ze zich aan twee regels: wees duidelijk en houd rekening met de ander.

"Als je om een doggybag vraagt, ben je eerlijk over wat je doet. Je hebt het eten al betaald dus het is geen stelen", zegt ze tegen Hart van Nederland. Daarnaast verricht je een goede daad: "Je weet dat het overgebleven voedsel anders in de vuilnisbak belandt, dat is zonde. Bovendien help je het restaurant: zij hoeven minder op te ruimen en af te wassen."

Opvallend is dat mensen het meenemen van de restjes wel willen normaliseren. 84 procent zegt het normaal te vinden als andere mensen in het restaurant wél om een doggybag vragen, en driekwart van de mensen wil dat restaurants het standaard en nadrukkelijk aanbieden om restjes in te pakken.