Ruim 100.000.000 kilo aardappelen ligt te verpieteren vanwege overschot

Het aardappeloverschot in ons land was niet eerder zo groot, zo stellen aardappelboeren. En dat zeggen ze juist in de periode dat de nieuwe aardappeloogst van start gaat. Ruim 100.000.000 kilogram aardappelen ligt op dit moment in kisten te verpieteren door een late oogst vorig jaar en een juist vroegere oogst dit jaar. Dat in combinatie met de mindere export zorgt voor grote bergen aardappelen die men aan de straatstenen niet kwijt kan.

Dat is doodzonde, vindt ook aardappelteler Dirk Steijaert in het Zeeuwse Graauw. Samen met nowastearmy, een organisatie tegen voedselverspilling, starten ze een doneeractie om aardappelpartjes te slijten aan voedselbanken. 190 ton aan aardappelen ligt er momenteel op Dirks terrein.

"Mensen kunnen aardappelpartjes bestellen of doneren aan de Voedselbank zodat de aardappelen nog een waardige bestemming krijgen en niet als veevoer eindigen", vertelt No Waste Army. "Dat is zonde. Die 100.000.000 kilo aardappelen zijn 5000 vrachtwagens vol."

Voedselverspilling

Ook Dirk vindt het zonde. "Voedselverspilling is zonde. Dat overschot komt door de late oogst vorig jaar, de vroege oogst van dit jaar, minder export en minder afzet aan de fabrieken. Je werkt er hard voor en het levert een schadepost op maar dat is een beetje het risico voor de ondernemer. We hopen dat we nog veel aardappels kunnen redden."

