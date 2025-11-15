Je biefstukje wordt volgend jaar wéér duurder: dit is waarom

Rundvlees, zoals biefstuk, hamburgers en rundergehakt, wordt volgend jaar opnieuw een stuk duurder, na de forse prijsstijgingen van dit jaar. Dat komt mede doordat in Nederland steeds meer boerenbedrijven verdwijnen door stikstofregels, zegt Marian Lemsom, directeur van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). "Het uitkopen van veehouderijen vindt nu plaats, dus de beschikbaarheid van vlees wordt hierdoor naar verwachting nog minder. Daardoor zullen de prijzen omhooggaan", aldus Lemsom.

Hoeveel duurder het vlees precies wordt, is volgens haar moeilijk te zeggen, omdat dat van meerdere factoren afhangt. Volgens marktbureau DCA Market Intelligence is de prijs van rundvlees in één jaar tijd met ruim 38 procent gestegen, en in vijf jaar met bijna 125 procent. Het gaat hierbij om groothandelsprijzen van slachtvee van gemiddelde kwaliteit.

Wetenschappers riepen eerder op om de prijs van vlees te verhogen, zodat de klimaatdoelen kunnen worden gehaald. Onzin, vinden de boeren:

Veel vraag, minder aanbod

Onderzoeker Matthijs Bremer van DCA schrijft dit toe aan het afgenomen aanbod, terwijl de vraag sterk blijft. "De prijs van dierlijke voeding stijgt duidelijk sterker dan plantaardige voeding, waarbij vlees en eieren aan kop gaan. Maar ook producten als boter en room zijn flink duurder geworden", zegt Bremer.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) verwacht in 2026 een "significante" prijsstijging van rundvlees. "In het beste geval hopen we op stabiel, maar dat lijkt een illusie. Door de stikstofdiscussie en uitkoopregelingen stoppen steeds meer boeren, dus het aanbod krimpt", zegt een woordvoerder.

Varkens- en kippenvlees ook duurder

Consumenten kiezen al tijden vaker voor goedkoper varkens- of kippenvlees in plaats van rundvlees. Door deze verschuiving verwacht Lemsom van KNS dat de prijzen van varkensvlees en kippenvlees ook gaan stijgen. "Mensen maken andere keuzes. Ze kiezen voor een lager gewicht rundvlees, meer gemengde producten of een dagje geen vlees", aldus de directeur.

Volgens de COV behoort Nederlands vlees tot de wereldtop op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheid. "Wanneer je meer vlees uit het buitenland importeert, bestaat het risico dat je producten binnenhaalt van mindere kwaliteit met een hogere CO2-voetafdruk. Dat kan niet de bedoeling zijn." Volgens de organisatie is ook het niveau van dierenwelzijn een van de hoogste wereldwijd. "Nog een reden om de veehouderij in Nederland te behouden."