Vlees en zuivel komende jaren nóg duurder: dit is waarom

De prijzen van zuivel en vlees in de supermarkt gaan de komende jaren verder omhoog. Dat voorspelt ABN AMRO in een nieuw rapport. Doordat steeds meer boerenbedrijven stoppen en de veestapel krimpt, komt er minder melk, kaas, boter en vlees uit Nederland. "Het aanbod van vlees en melk van Nederlandse bodem daalt, wat een prijsopdrijvend effect heeft", staat in het rapport van de bank.

Volgens de bank daalt het aantal melkkoeien richting 2030 met zo'n 8 procent. Voor de vleessector is de klap nog groter: daar wordt een daling van 15 tot 18 procent verwacht. Dit is het gevolg van overheidsmaatregelen, waardoor honderden boeren stoppen met hun bedrijf.

Meer import en hybride producten

De daling van de melkproductie zorgt voor overcapaciteit in de zuivelsector. ABN AMRO denkt dat hierdoor drie tot vier zuivelfabrieken hun deuren moeten sluiten in de komende jaren. Ook slachterijen krijgen te maken met een overschot aan capaciteit, waarbij saneringen volgens de bank onvermijdelijk zijn.

Een mogelijke oplossing is meer vlees importeren uit het buitenland, al kan dat leiden tot minder zicht op de kwaliteit en een ander soort aanbod in de schappen. Ook hybride producten, een mix van dierlijke en plantaardige ingrediënten, zouden een uitkomst kunnen zijn. Zo hebben Albert Heijn en Lidl inmiddels gehakt in de winkels liggen dat voor 60 procent uit vlees en voor 40 procent uit plantaardige ingrediënten bestaat. Onlangs kwam er zelfs hybride melk op de markt, een mengsel van koemelk en plantaardige melk.

ANP