Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vlees en zuivel komende jaren nóg duurder: dit is waarom

Vlees en zuivel komende jaren nóg duurder: dit is waarom

Eten

Gisteren, 06:45

Link gekopieerd

De prijzen van zuivel en vlees in de supermarkt gaan de komende jaren verder omhoog. Dat voorspelt ABN AMRO in een nieuw rapport. Doordat steeds meer boerenbedrijven stoppen en de veestapel krimpt, komt er minder melk, kaas, boter en vlees uit Nederland. "Het aanbod van vlees en melk van Nederlandse bodem daalt, wat een prijsopdrijvend effect heeft", staat in het rapport van de bank.

Volgens de bank daalt het aantal melkkoeien richting 2030 met zo'n 8 procent. Voor de vleessector is de klap nog groter: daar wordt een daling van 15 tot 18 procent verwacht. Dit is het gevolg van overheidsmaatregelen, waardoor honderden boeren stoppen met hun bedrijf.

Meer import en hybride producten

De daling van de melkproductie zorgt voor overcapaciteit in de zuivelsector. ABN AMRO denkt dat hierdoor drie tot vier zuivelfabrieken hun deuren moeten sluiten in de komende jaren. Ook slachterijen krijgen te maken met een overschot aan capaciteit, waarbij saneringen volgens de bank onvermijdelijk zijn.

Een mogelijke oplossing is meer vlees importeren uit het buitenland, al kan dat leiden tot minder zicht op de kwaliteit en een ander soort aanbod in de schappen. Ook hybride producten, een mix van dierlijke en plantaardige ingrediënten, zouden een uitkomst kunnen zijn. Zo hebben Albert Heijn en Lidl inmiddels gehakt in de winkels liggen dat voor 60 procent uit vlees en voor 40 procent uit plantaardige ingrediënten bestaat. Onlangs kwam er zelfs hybride melk op de markt, een mengsel van koemelk en plantaardige melk.

ANP

Lees ook

Zóveel langer leef je als je minder bewerkt vlees eet
Zóveel langer leef je als je minder bewerkt vlees eet
Prijs hamburgers, biefstuk en rundergehakt naar recordhoogte door schaarste
Prijs hamburgers, biefstuk en rundergehakt naar recordhoogte door schaarste
Kaasprijs schiet de lucht in: 'Zo'n prijsstijging nog nooit gezien'
Kaasprijs schiet de lucht in: 'Zo'n prijsstijging nog nooit gezien'
Geen kiloknallers meer bij Jumbo: supermarkt doet aanbiedingen voor vers vlees in de ban
Geen kiloknallers meer bij Jumbo: supermarkt doet aanbiedingen voor vers vlees in de ban

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.