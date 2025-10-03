Advies: 'Eet veel minder vlees om de planeet leefbaar te houden'

Mensen in rijke landen zouden minder vlees en meer planten moeten eten, om zo de steeds dichter bevolkte aarde leefbaar te houden. In een gezond dieet wordt vlees tot een minimum beperkt, stellen experts van de onderzoekscommissie EAT-Lancet in een rapport dat vrijdag verschijnt.

Naast plantaardig eten adviseren ze ook om weinig toegevoegde suikers, verzadigde vetten en zout te consumeren. Het rapport bouwt voort op een studie uit 2019, waarin bijna dezelfde aanbevelingen werden gedaan. Dat stuitte toen op veel weerstand uit onder meer de vleesindustrie.

Volgens het rapport van EAT-Lancet zouden mensen maar 15 gram rood vlees per dag moeten eten (amper een eetlepel), 200 gram groenten, 300 gram fruit, 210 gram granen, 250 gram zuivel, 30 gram vis of wit vlees, zoals kip. Een gemiddelde eter die zich wil gaan houden aan het advies voor rood vlees zal flink moeten inleveren: momenteel eten we bijna 5 keer zoveel per dag.

Hart van Nederland/ANP