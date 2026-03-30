Enorme rattenplaag ontdekt in restaurant: 'Kwamen via het plafond naar binnen'

Vandaag, 15:50

Denk je ergens lekker een hapje te gaan eten, schiet er ineens een rat langs je heen. Dat overkwam een aantal nietsvermoedende gasten van een horecazaak. Ze begonnen direct te filmen en de beelden zijn misselijkmakend: meerdere ratten krioelen door de zaak, over het keukenblad en door de bakken waarin eten wordt bewaard. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd ingelicht en heeft de zaak voorlopig gesloten.

"Dit is gevaarlijk, dit is echt gevaarlijk", zegt de maker van de beelden. "Hier moet echt de inspectie komen kijken." De NVWA is het daarmee eens, zo schrijven ze in een bericht op Instagram.

"Na het zien van de beelden zijn onze inspecteurs dit weekend direct gaan kijken bij de horecazaak. Wat we aantroffen was ernstig: een grote rattenplaag in het restaurant", schrijft de NVWA. "Ratten liepen door de zaak en kwamen zelfs via het plafond naar binnen."

'Risico voor de voedselveiligheid'

Beelden van de inspecteurs tonen aan dat de beestjes zich in allerlei kieren en spleten hebben weten te wurmen. Ook werd op meerdere plekken rattenpoep aangetroffen. "We hebben het restaurant direct gesloten, want ratten vormen een risico voor de voedselveiligheid en kunnen ziektes verspreiden", aldus de NVWA. De instantie geeft aan geen uitspraak te kunnen doen over de naam of locatie van de zaak. "Onze inspecteurs komen gelukkig zelden zulke extreme situaties tegen", schrijft de NVWA. "Des te belangrijker dat als je zoiets ziet, je melding bij ons maakt. Zo houden we de horeca samen voedselveilig."

Door Nina Laurens

