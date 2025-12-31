Volg Hart van Nederland
Al vroeg uit de veren voor olie- en krentenbollen: 'Later wordt de rij nog veel langer'

Vandaag, 11:56 - Update: 17 minuten geleden

Zeg je oud en nieuw, dan zeg je vuurwerk, champagne en natuurlijk: oliebollen, krentenbollen of misschien wel een appelbeignet. Op meerdere plekken in het land stonden woensdagochtend al vroeg mensen in de rij die de buit vast binnen wilden halen. "Twaalf met krenten en twaalf zonder, oh en met 'poeiersuiker' natuurlijk", klinkt een van de eerste bestellingen.

Om aan alle vraag te kunnen voldoen, zijn de meeste oliebollenbakkers vannacht al begonnen. Zoals in Apeldoorn, waar de frituur al om 02.00 uur stond te pruttelen. Ze verwachten daar woensdag tienduizend snacks te verkopen.

"Het is buffelen, dat weet je. Verstand op nul", zegt oliebollenbakker Brenda Bischoff-Hanraths tegen Hart van Nederland. "Maar het is vooral ook gezellig." Met wat muziek op de achtergrond wordt er ijverig doorgewerkt. Kunnen ze zelf vanavond ook nog genieten van een oliebol? "Op deze dagen zijn oliebollen mijn ontbijt, mijn lunch, mijn alles eigenlijk", vertelt medebakker Sidney Bischoff lachend.

Vanwege de drukte vandaag zit er op de meeste plekken even snel wat halen niet in. "Het wordt gewoon achteraan sluiten in de rij", zegt een klant.

