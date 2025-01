Wentelteefjes, wafels en panini's: dit kun je maken van je overgebleven oliebollen

Nu oud en nieuw achter de rug is, kampen veel mensen waarschijnlijk met hetzelfde probleem: een grote berg aan overgebleven oliebollen. Het is zonde om ze allemaal weg te gooien, want je kan er een hoop lekkere creaties van maken. Wacht dus nog maar even met je goede voornemens, want met je overgebleven oliebollen maak je de lekkerste wentelteefjes, heerlijke wafels en smaakvolle panini's.

De traditionele oliebol, vooral met krenten, blijft onverminderd populair, zo is te zien in bovenstaande video.

Met een ei, een beetje melk, wat zout en vanille kun je heerlijke wentelteefjes maken van je overgebleven oliebollen. Als je ze bestrooit met kaneelsuiker worden ze extra lekker. Heb je zin om wat meer je handen uit de mouwen te steken? Dan kun je met wat meer ingrediënten (en meer geduld) een heerlijke broodpudding maken. Hier heb je maar vier oliebollen voor nodig!

Gelukkig heb je voor veel recepten niet al teveel ingrediënten nodig, en vaak heb je deze al in je keukenkastje staan. Met je overgebleven oliebollen kun je ook een lekkere panini of wafel maken, en ook daarvoor heb je aan een paar ingrediënten al voldoende.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je op de eerste dag van het nieuwe jaar geen zin hebt om in de keuken te staan. Gelukkig kun je je oliebollen ook gemakkelijk nieuw leven inblazen. Warm ze eventjes op in de oven op 170 graden en je oliebollen smaken weer als nooit tevoren. Geniet ervan!