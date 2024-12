Gehypete Dubaibol valt tegen: traditionele oliebol blijft favoriet

De gehypete Dubai-bol, met ingrediënten als chocola, pistache en kadaif, blijkt niet bij iedereen in de smaak te vallen. Een kwart van de Nederlanders staat ervoor open om deze luxere variant van de oliebol te proberen, maar van degenen die hem hebben geproefd, vindt meer dan de helft (56 procent) hem tegenvallen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 2.519 leden van het Hart van Nederland-panel.

Ondanks nieuwe smaken en trends blijft de traditionele oliebol onverminderd populair. Maar liefst 82 procent van de Nederlanders eet graag oliebollen, vooral rondom de jaarwisseling. Daarbij heeft 60 procent van de liefhebbers een duidelijke voorkeur voor oliebollen met krenten, terwijl 27 procent liever zonder eet. De rest (13 procent) heeft geen uitgesproken voorkeur.

Nederlanders halen hun oliebollen vooral bij de kraam: 56 procent kiest hiervoor. Ook de bakker is populair met 19 procent. Slechts een klein deel bakt zelf (19 procent) of koopt ze in de supermarkt (12 procent). Verrassend genoeg bestelt slechts 1 procent van de mensen zijn oliebollen online. Voor sommigen is het een echte familietraditie: 17% krijgt oliebollen van een familielid die ze zelf bakt.

