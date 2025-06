School neemt tripje wel heel letterlijk: elf leerlingen onwel na eten paddo-brownies

Het zal je maar gebeuren. Je kind gaat op schoolkamp en komt ‘high’ weer thuis. Voor veel ouders in Groningen werd dat donderdag werkelijkheid. Elf leerlingen van basisschool Widar Vrijeschool in de stad Groningen werden onwel nadat ze brownies hadden gegeten waarin vermoedelijk paddo’s zaten. Dat meldt RTV Noord.

De kinderen van groep 8 waren op schoolkamp toen zij de brownies voorgeschoteld kregen. Volgens schooldirecteur Joop Hakze werd na verloop van tijd duidelijk dat er "hulp nodig was" nadat de chocoladegebakjes waren genuttigd. Waar het kamp precies plaatsvond, wil Hakze niet zeggen.

Jolentha bakte vorig jaar zo'n 600 brownies om mensen te helpen die wel wat extra's konden gebruiken, zoals te zien in bovenstaande video.

'Niemand heeft dit gewild'

"We zijn enorm geschrokken", zegt Hakze tegen RTV Noord. "Niemand heeft dit gewild. We willen het zeker niet wegstoppen, maar proberen nu met elkaar om het zo snel mogelijk weer te normaliseren." De directeur laat weten dat de kinderen meteen zijn onderzocht en dat sommigen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Inmiddels zijn alle leerlingen weer thuis.

"Het was een prachtige avond met elkaar", vertelt Hakze. "Dan schrik je enorm, maar nu hebben we het met elkaar weer onder controle." Of er daadwerkelijk paddo’s in de brownies zaten, is nog niet zeker. De school gaat daar vooralsnog wel van uit.