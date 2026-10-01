Gen Z laat alcohol vaker staan: ‘We blijven graag fit’

Een biertje of wijntje tijdens het uitgaan? Voor Gen Z is dat steeds minder vanzelfsprekend. Jongeren drinken minder vaak alcohol, onder meer omdat ze meer bezig zijn met een gezonde en fitte levensstijl.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel 18 tot 25-jarigen dat alcohol drinkt de afgelopen jaren is gedaald: van 86 procent enkele jaren geleden naar 81 procent nu. De meeste jongeren drinken dus nog altijd, maar het aandeel neemt af.

Fit en gezond leven

Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat 60 procent van de 18- tot 34-jarigen die weinig of geen alcohol drinken zegt het simpelweg niet nodig te hebben. 52 procent noemt gezonder of fitter leven als reden. Daarnaast wil 45 procent de controle houden en 31 procent een kater voorkomen.

Volgens Tom Bart van Jellinek past dit bij de veranderende levensstijl van jongeren. Sporten en gezond eten spelen een grotere rol en een avond drinken kan betekenen dat je de volgende dag minder fit bent.

De 24-jarige Lucie Spek stopte anderhalf jaar geleden als experiment met alcohol. Dat beviel zo goed dat ze besloot helemaal niet meer te drinken. Bekijk bovenstaande video om haar verhaal te horen.